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Манчестер Сити попытается подписать Хакими

Англия
(1 голосов)

Игрок хорошо проводит текущий сезон

Манчестер Сити попытается подписать Хакими
Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими, выступающий на правах аренды за дортмундскую "Боруссию", интересен "Манчестер Сити". Английский клуб хочет купить 21-летнего марокканца в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает Cadena Ser.

Возможность приобретения Ашрафа для "Манчестер Сити" зависит от решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о двухлетнем отстранении команды от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Если суд встанет на сторону "горожан", они активизируют переговоры с "Реалом".

Соглашение Хакими с "Боруссией" рассчитано до 30 июня. "Шмели" хотят продлить аренду футболиста, которого связывает контракт с "Реалом" до 2022 года. Трансферная стоимость Ашрафа оценивается в € 54 млн.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Ашраф Хакими
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