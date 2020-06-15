Манчестер Сити попытается подписать Хакими

Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими, выступающий на правах аренды за дортмундскую "Боруссию", интересен "Манчестер Сити". Английский клуб хочет купить 21-летнего марокканца в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает Cadena Ser.

Возможность приобретения Ашрафа для "Манчестер Сити" зависит от решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о двухлетнем отстранении команды от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Если суд встанет на сторону "горожан", они активизируют переговоры с "Реалом".

Соглашение Хакими с "Боруссией" рассчитано до 30 июня. "Шмели" хотят продлить аренду футболиста, которого связывает контракт с "Реалом" до 2022 года. Трансферная стоимость Ашрафа оценивается в € 54 млн.