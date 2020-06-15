Рэмси может вернуться в Англию - на него претендуют три топ клуба

Судя по новостям СМИ, велика вероятность летнего трансфера Аарона Рэмси. Его переход в "Ювентус" пока что не оправдывает ожиданий.

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Как сообщает Tuttomercatoweb, на валлийца уже сейчас несколько претендентов в Англии. Называются имена "Челси", "Тоттенхэма" и "МЮ".

Последение - главные фавориты. Аарон может быть включен в возможный трансфер Поля Погба. Хавбек выражает заинтересованость в переходе.

Отметим, что Рэмси на протяжении 11-ти лет защищал цвета "Арсенала". За это время он отыграл порядка 300 матчей.