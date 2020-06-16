Праздник харизматичного творца гегенпрессинга: сегодня Юргену Клоппу исполняется 53 года

16 июня 1967 года родился немецкий футболист и тренер Юрген Клопп. Специалист получил признание во время работы в "Майнце" – он выступал за команду с 1990-го по 2001 год, после чего 7 лет тренировал "карнавальников".

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С дортмундской "Боруссией" Клопп дважды становился чемпионом Германии и Суперкубка Германии, выигрывал Кубок страны. В "Ливерпуле" Юрген уже успел стать победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.

Наверняка немец вместе с "красными" станет чемпионом АПЛ в рамках текущего розыгрыша. Отличительная черта команд Клоппа – интенсивный контпрессинг, который в Германии с подачи Юргена начали называть гегенпрессингом. Прием позволяет отобрать мяч вблизи ворот соперника и находиться в одной передаче от опасного момента.