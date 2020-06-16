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Праздник харизматичного творца гегенпрессинга: сегодня Юргену Клоппу исполняется 53 года
Какой же Клоппо крутой!
16 июня 1967 года родился немецкий футболист и тренер Юрген Клопп. Специалист получил признание во время работы в "Майнце" – он выступал за команду с 1990-го по 2001 год, после чего 7 лет тренировал "карнавальников".
С дортмундской "Боруссией" Клопп дважды становился чемпионом Германии и Суперкубка Германии, выигрывал Кубок страны. В "Ливерпуле" Юрген уже успел стать победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.
Happy Birthday, Kloppo! ???????? pic.twitter.com/wA4XyWq0b3— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 16, 2020
Наверняка немец вместе с "красными" станет чемпионом АПЛ в рамках текущего розыгрыша. Отличительная черта команд Клоппа – интенсивный контпрессинг, который в Германии с подачи Юргена начали называть гегенпрессингом. Прием позволяет отобрать мяч вблизи ворот соперника и находиться в одной передаче от опасного момента.
Happy Birthday to the one and only, Jurgen Klopp ???????? pic.twitter.com/6BXoMwF7Qh— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) June 16, 2020
???????? Любимцу болельщиков Юргену Клоппу - 53! ????????#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/ocioV4IBzH— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) June 16, 2020