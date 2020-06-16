Агент Виллиана встречался с представителями МЮ

Нападающий лондонского "Челси" Виллиан после нынешнего сезона может на правах свободного агента перейти в "Манчестер Юнайтед". Агент 31-летнего бразильца уже контактировал с представителями "красных дьяволов", сообщает France Football.

Виллиан предпочитает остаться в "Челси" и хочет подписать контракт на три года, однако лондонцы в соответствии со своей политикой относительно возрастных игроков готовы предложить ему только двухлетнее соглашение.

В услугах Виллиана заинтересован также мадридский "Реал", но "сливочные", как и "Челси", не хотят заключать с бразильцем договор более чем на два года.

Ещё одним вариантом для Виллиана является "Пари Сен-Жермен", который попытается заполучить форварда, если расстанется с Неймаром.