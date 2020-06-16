Экс-игрок Ювентуса может возглавить Болтон

Бывший футболист "Ювентуса" и сборной Италии, чемпион мира-2006 Мауро Каморанези может возглавить "Болтон", сообщает The Bolton News.

Как пишет источник, руководство английского клуба рассматривает 43-летнего специалиста как один из вариантов на пост главного тренера команды.

В данный момент Каморанези возглавляет словенский клуб "Табор".

"Болтон" выступает в третьем по силе дивизионе Англии, по итогам турнира команда заняла последнее место, набрав 14 очков в 34 матчах.