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Экс-игрок Ювентуса может возглавить Болтон
Руководство клуба не будет продлевать контракт с нынешним главным тренером
Бывший футболист "Ювентуса" и сборной Италии, чемпион мира-2006 Мауро Каморанези может возглавить "Болтон", сообщает The Bolton News.
Как пишет источник, руководство английского клуба рассматривает 43-летнего специалиста как один из вариантов на пост главного тренера команды.
В данный момент Каморанези возглавляет словенский клуб "Табор".
"Болтон" выступает в третьем по силе дивизионе Англии, по итогам турнира команда заняла последнее место, набрав 14 очков в 34 матчах.
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