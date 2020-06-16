Ньюкасл готов платить лучшему бомбардиру Серии А 8 миллионов в год

Уже в ближайшее время "Ньюкасл" могут купить богатые арабские владельцы. Вероятно, что это позволит им серьезно потратиться на трансферном рынке.

Как сообщает Calcio Mercato, они хотели бы переманить Чиро Иммобиле. Сейчас 30-летний форвард успешно защищает цвета "Лацио".

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Трансфер может обойтись "сорокам" в 55 миллионов евро. Помимо этого, сам Чиро получит "жирный" контракт - его зарплата вырастет в два раза (до 8 миллионов евро).

В этом сезоне Иммобиле забил 30 голов, что позволяет ему претендовать на Золотую Бутсу.