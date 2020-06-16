Анчелотти рассказал о состоянии Эвертона перед возобновлением АПЛ

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, готова ли его команда к возобновлению АПЛ.

"Андре Гомеш уже давно работает с командой. Он точно будет готов к матчу на выходных. Проблемы только с двумя игроками - Делфом и Миной.

У Йерри уже завтра будет повторное обследование, после этого мы все будем знать точно. Фабиан может вернуться к тренировкам, но его готовность под большим вопросом. Мы надеемся, что они смогут вернуться в ближайших матчах", - цитирует итальянца Sky Sports.

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Отметим, что в воскресенье "Эвертон" будет ждать дерби против "Ливерпуля".