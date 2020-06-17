Английская Премьер-лига возвращается: уже сегодня состоятся два матча, один из них – между грандами

Сегодня, 17 июня, болельщики смогут наблюдать за возобновлением чемпионата Англии. Премьер-лига вернется двумя поединками 28-го тура. В 20:00 по киевскому времени "Астон Вилла" примет "Шеффилд Юнайтед".

После просмотра встречи между "вилланами" и "клинками", фанатов ждет главное событие вечера. В 22:00 "Манчестер Сити" сыграет с лондонским "Арсеналом". Противостояние особенно интересно с точки зрения приезда на "Этихад" Микеля Артеты, бывшего помощника Пепа Гвардиолы.

На выходных английская публика (и не только) соберется у телевизоров и увидит 30-й тур Премьер-лиги. За событиями всех поединков можно следить на нашем сайте. Чемпионат Англии был остановлен 13 марта, пауза длилась больше трех месяцев. "Ливерпуль" опережает "Манчестер Сити" на 25 очков.