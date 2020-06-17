АПЛ возвращается. Какие нерешенные вопросы остались в чемпионате Англии?

Сегодня, 17 июня, возвращается английский футбол, сильнейший чемпионат мира. Последний поединок ("Лестер" - "Астон Вилла" 4:0) был сыгран 9 марта. Больше трех месяцев длилась карантинная футбольная пауза на Туманном Альбионе. Теперь вряд ли что-то помешает доиграть чемпионат. Два перенесенных матча 28-го тура АПЛ будут сыграны в среду, а уже в пятницу, 19 июня, начнется 30-й тур. В Премьер-лиге осталось сыграть полных девять туров. Если все пройдет согласно планам, то завершится чемпионат 26-го июля. Да, очень плотный календарь и многие тренеры уже выражали недовольство.

Давайте вспомним, какие интриги сохранились в АПЛ сезона 2019/20, какие клубы способны решить задачи на этот чемпионат и кто находится в шаге от провала. Есть главный претендент на первое место и кандидаты на вылет, но ни одна из команд еще ничего не может себе гарантировать.

Ключевая интрига Премьер-лиги – когда "Ливерпуль" оформит чемпионство и прервет 30-летнюю засуху без триумфов в элите английского футбола? В АПЛ "Ливерпуль" еще никогда не побеждал. Команда Юргена Клоппа идет с солидным отрывом от "Ман Сити" - невероятных 25 очков отделяют "красных" от ближайшего преследователя. Если в двух ближайших турах мерсисайдцы одержат победы, то станут абсолютно недосягаемыми. Конечно, "Манчестер Сити" может облегчить им задачу, если проиграет в одном из ближайших матчей. Сегодня у команды Гвардиолы серьезное испытание в виде "Арсенала".

На паузу "Ливерпуль" уходил в неоднозначном состоянии. С одной стороны у "красных" 27 побед в 29 матчах, но в 28-м туре один из аутсайдеров - "Уотфорд" - разгромил команду Клоппа (3:0). Тогда сказывалась усталость. Возможно, перерыв пошел на пользу "Ливерпулю", ведь команда может обновить еще несколько рекордов чемпионата. Например, мерсисайдцы могут побить недавнее достижение "Ман Сити", которые набрали 100 очков за сезон. В последних девяти турах лидеру необходимо набрать еще 19 очков.

Тем временем, для "Ман Сити" еще не все решено, впереди много ответственных матчей. За второе место "горожанам" придется соперничать с "Лестором" - четыре очка отрыва. А также теоретически "Челси" может ввязаться в борьбу за "серебро" – девять очков отрыва. Календарь у команды Гвардиолы очень непростой, в ближайшие дни кроме "Арсенала" еще необходимо сыграть с "Челси" и "Ливерпулем".

Стоит сделать отступление и напомнить, что над "горожанами" как Дамоклов меч висит бан выступлений в еврокубках. Сейчас идет разбирательство в апелляционном суде, специалисты говорят, что шансы "Ман Сити" снять этот запрет достаточно высокие. Однако, если дисквалификация сохранится, тогда обостряется борьба за пятое место, ведь оно позволит в следующем сезоне сыграть в Лиге Чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" продолжает отчаянно бороться за место в Лиге Чемпионов, на сегодняшний день подопечные Сульшера пятые, хотя от четвертой позиции их отделяет всего три балла. Открытия сезона – "Шеффилд Юнайтед" и "Вулверхэмптон" - также борются за еврокубки и вполне могут оказаться в лигочемпионовской зоне. Пока они делят седьмое место, для этих команд многое будет зависеть от работы, которую они проделали сразу после карантина.

Конечно, не теряют надежд вернуться в группу лидеров "Тоттенхэм" и "Арсенал" (восьмое и девятое места соответственно). Списывать их со счетов рано, вполне возможно "шпоры" и "канониры" совершат рывок и войдут в зону еврокубков, а может даже в зону Лиги Чемпионов. Всего восемь очков гандикапа у "Челси" – совсем не похоже на непреодолимую пропасть.

Какая ситуация в борьбе за выживание? У "Норвича" дела обстоят хуже всех, в марте уже ходили разговоры, что "канарейки" следующий сезон проведут в Чемпионшипе, но сейчас даже у них появляются шансы. Всего шесть очков отделяет "Норвич" от спасительного 17-го места. "Астон Вилла" и "Борнмут" уж точно не теряют надежд, по мнению английских специалистов эти команды провели хорошую подготовку, многие их травмированные игроки восстановились (особенно у "Борнмута") и в нижней части турнирной таблицы ожидается увлекательная и непредсказуемая борьба за выживание, все в лучших традициях АПЛ.

"Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко один из претендентов на понижение в классе, при этом у "молотобойцев" неплохие шансы сохранить прописку в элите, опять же по мнению специалистов. Календарь у лондонцев непростой – с "Тоттенхэмом", "Челси" и "Ман Юнайтед" легко не будет. Но также очные поединки "Вест Хэма" с "Норвичем", "Уотфордом" и "Астон Виллой" решат судьбу лондонской команды.

Больше информации о состоянии команд мы получим сразу после первых матчей, тогда проведем подробный анализ. Все может случиться после трехмесячного перерыва. От разных источников порой исходит противоречивая информация, полностью неизвестно кто как готовился к рестарту чемпионата. Есть мнение, что нас ожидает много сюрпризов.