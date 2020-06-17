Трансферы, прогресс, спад и возвращение: Арсенал снял невероятно динамичное промо сезона

Пресс-служба "канониров" поделилась шикарным промо-роликом к сегодняшнему поединку с "Манчестер Сити".

В видео перечислены ключевые этапы сезона для "Арсенала" – новые трансферы в начале кампании, успехи на старте розыгрыша, неудачи в поединках чемпионата Англии и итоговое увольнение Унаи Эмери.

Затем фанаты смогут освежить в памяти другие моменты: назначение Микеля Артеты, новые победы испанца во главе клуба и внезапная футбольная пауза. Сегодня история продолжится – "Арсенал" сыграет с "Манчестер Сити".