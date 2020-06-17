  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Трансферы, прогресс, спад и возвращение: Арсенал снял невероятно динамичное промо сезона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трансферы, прогресс, спад и возвращение: Арсенал снял невероятно динамичное промо сезона

Англия
(1 голосов)

Богатая на события для "канониров" кампания вернется уже сегодня!

Трансферы, прогресс, спад и возвращение: Арсенал снял невероятно динамичное промо сезона
Новина українською

Пресс-служба "канониров" поделилась шикарным промо-роликом к сегодняшнему поединку с "Манчестер Сити".

Читайте такжеМанчестер Сити - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ

В видео перечислены ключевые этапы сезона для "Арсенала" – новые трансферы в начале кампании, успехи на старте розыгрыша, неудачи в поединках чемпионата Англии и итоговое увольнение Унаи Эмери.

Затем фанаты смогут освежить в памяти другие моменты: назначение Микеля Артеты, новые победы испанца во главе клуба и внезапная футбольная пауза. Сегодня история продолжится – "Арсенал" сыграет с "Манчестер Сити".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Чемпионат Англии АПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...