АПЛ. Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 0:0. Нескучные нули с привкусом скандала

По предсказуемому сценарию сложилась игра, "клинки" больше атаковали, "львы" действовали от обороны. "Шеффилд" явный фаворит, претендент на еврокубки, а у "Виллы" перед этим матчей была серия из четырех поражений подряд. Ничью могут себе занести в актив именно бирмингемцы. Тем более, что мяч один раз побывал в их воротах.

Самый спорный момент во встрече произошел в конце первого тайма, гости разыграли угловой, верховой несложный мяч ловил Нюланд, но затем зашел (упал) с круглым в ворота. Довольно динамичный получился момент, все очень быстро случилось, защитники и голкипер ввели мяч в игру, а арбитр им не мешал. Затем в английских СМИ появилась информация, что подвела система видеофиксации гола, информация арбитру про пересечение мячом линии пришла только в перерыве. И такое чудо бывает после трех месяцев без футбола.

"Шеффилд" сделал все возможное, чтобы добыть три очка, острее атаковали гости и чаще били по воротам. Но и "Астон Вилла" контратаковала, порой очень остро, получалось остудить натупательный запал соперника. Победителя команды так и не выявили, оставив решение своих турнирных задач на поздний срок. Пока "Шеффилд" остается на шестом месте, "Астон Вилла" в зоне вылета.

АПЛ. 28-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 0:0

Астон Вилла: 25. Нюланд, 15. Конса, 18. Таргетт, 30. Хаус, 40. Мингс, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 14. Хурихейн, 21. Эль-Гази, 39. Дэвис

Шеффилд Юнайтед: 1. Хендерсон Д., 2. Болдок, 3. Стивенс Э., 6. Бэшэм, 12. Иган, 19. Робинсон Дж., 7. Ландстрем, 16. Норвуд, 32. Берге, 9. Макберни, 10. Шарп

Предупреждения: Дуглас Луис 27 - Ландстрем 36