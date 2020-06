Зинченко не попал в стартовый состав Ман Сити на игру с Арсеналом

Сегодня "Ман Сити" сыграет против "Арсенала" в первом матче после карантина.

Пеп Гвардиола не доверил Зинченко место в старте, оставив украинца на скамейке запасных. Есть вероятность, что он все таки сыграет, так как в Англии разрешено делать пять замен.

Отметим, что также не вышел в старте Серхио Агуэро. Артета же не выпустил Месута Озила и Александера Лаказетта.

"Ман Сити": Эдерсон - Уокер, Гарсия, Ляпорт, Менди - Гюндоган, де Брюйне, Силва - Марез, Стерлинг, Жезус

Your City line-up! XI | Ederson, Walker, E Garcia, Laporte, Mendy, Gundogan, De Bruyne, Silva (C), Mahrez, Jesus, Sterling SUBS | Carson, Aguero, Zinchenko, Rodrigo, Sane, Bernardo, Fernandinho, Otamendi, Foden @HAYSWorldwide #ManCity pic.twitter.com/iSovRJDlG5

"Арсенал": Лено - Бельерин, Мустафи, Мари, Тирни - Джака, Уиллок, Гендузи - Нкетиа, Обамеянг, Сака

We back!



Introducing your lineup for tonight's game...#MCIARS