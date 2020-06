Два игрока Арсенала получили травмы в первом тайме матча с Ман Сити

Сегодня играются первые матчи АПЛ после карантина. "Манчестер Сити" на своем поле принимает "Арсенал".

Команда Артеты достаточно тяжело возвращается после паузы. Сначала, на восьмой минуте был заменен Гранит Джака из-за повреждения. Проходит порядка 16-ти минут - травму получает Пабло Мари. Его место на поле занимает Давид Луиз.

➡ Xhaka

⬅ Ceballos



➡ Mari

⬅ David Luiz



Less than 25 minutes in, Arsenal have been hit with a double injury blow...



