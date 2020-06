Hawk-Eye извинилась перед Шеффилд Юнайтедом, признав свою ошибку

В первом же матче АПЛ после возвращения прогремел громкий скандал - был не засчитан чистый гол "Шеффилд Юнайтед" в ворота "Астон Виллы".

Несмотря на то, что мяч пересек линию, система Hawk-Eye не зафиксировала взятие ворот. Они признали свою ошибку сразу после игры.

"Рефери матча не получил оповещение в наушник. Вратарь, защитник и штанга перекрыли обзор всем камерам. Во время прошлых девяти тысячах матчей еще не было подобного случая. Компания "Hawk-Eye" приносит свои извенения "Шеффилд Юнайтеду" и всем болельщикам", - сказано в заявлении.

Hawk-Eye statement on the goal line incident during Aston Villa v Sheffield match this evening. pic.twitter.com/I2u5lqKMqe