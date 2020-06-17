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Hawk-Eye извинилась перед Шеффилд Юнайтедом, признав свою ошибку

Англия
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Одна из команд лишилась двух очков

Hawk-Eye извинилась перед Шеффилд Юнайтедом, признав свою ошибку
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В первом же матче АПЛ после возвращения прогремел громкий скандал - был не засчитан чистый гол "Шеффилд Юнайтед" в ворота "Астон Виллы".

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Несмотря на то, что мяч пересек линию, система Hawk-Eye не зафиксировала взятие ворот. Они признали свою ошибку сразу после игры.

"Рефери матча не получил оповещение в наушник. Вратарь, защитник и штанга перекрыли обзор всем камерам. Во время прошлых девяти тысячах матчей еще не было подобного случая. Компания "Hawk-Eye" приносит свои извенения "Шеффилд Юнайтеду" и всем болельщикам", - сказано в заявлении.

Отметим, что потеря "клинков" в сегодняшнем матче может стать решающей. Они ведут борьбу за место в Лиге Чемпионов.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Hawk-Eye Шеффилд Юнайтед
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