Манчестер Сити - Арсенал 3:0. В отчаянной погоне за Ливерпулем поиздеваться над канонирами

Два разных периода встречи провели команды. Примерно первых 30 минут гости ни в чем не уступали хозяевам, старались навязать равную борьбу и даже иногда доминировали. Но постепенно "Арсенал" показал, что совершенно не готов к возобновлению чемпионата. До паузы у "канониров" была впечатляющая серия из трех побед и в 2020-м году они еще не проигрывали, а вот сейчас лондонцы опять похожи на самих себя в начале чемпионата. У "Ман Сити" все довольно неплохо, хотя на фоне этого разобранного соперника не стоит делать каких-то оптимистичных выводов.

В первом тайме, в самом начале игры "Арсеналу" удавалась важная задача – заставлять играть команду Гвардиолы без мяча. Именно то, что они очень не любят. Может лондонцы не так часто атаковали, еще реже били по воротам, но "горожане" долго не могли перехватить инициативу. Порой даже нервничали.

Много тактической и позиционной борьбы было в дебюте, очевидно, команды привыкали к полю и друг к другу. Возможно, смущали их и пустые трибуны – невиданное извращение для английского футбола. Долго не было настоящих голевых моментов, но происходили вынужденные замены, что еще раз говорит о неполной готовности футболистов. Джака повредил голеностоп в обычной незначительной ситуации уже на восьмой минуте, также в рядовом эпизоде травмировался Пабло Мари.

Разбегался "Ман Сити" после 30-й минуты, "Арсенал" в это время взял время на передышку, а "горожане" добавили. Стерлинг наносил опасный удар в угол, Лено среагировал. Затем де Брюйне вывел один на один с голкипером Мареза, снова Лено выиграл сложнейшую дуэль. Пас-близнец выдал де Брюйне на Стерлинга на 39-й минуте, Рахим в своей манере пробил выше.

Двух-трех попыток Стерлингу всегда мало, но он умеет добиваться своего, учится, и уже ему не надо пять-шесть попыток. В конце первого тайма "Ман Сити" дожал "Арсенал", лондонцы заметно сдали по сравнению с первой половиной первого тайма. Очень неудачно мяч отбивал Давид Луис, очередной заброс от де Брюйне не нес особой опасности, но от защитника мяч попал к Рахиму, который из выгодной позиции расстрелял Лено.

В самом начале второго тайма снова начудил Давид Луис. Врывался в штрафную хозяев поля Марез, бразилец его остановил руками, очевидный фол и пенальти. Арбитр и на этом не остановился, показав прямую красную Луису. Наверное, слишком жесткое решение, хотя Давид явно оказался не готов к этому матчу и подвел свою команду. Пенальти спокойно реализовал де Брюйне, пробив в противоположный угол от того, куда прыгнул Лено.

При счете 0:2 гости окончательно расклеились, стало понятно, что даже гол престижа забить подопечным Артеты не удастся. В скорости и индивидуальных качествах хозяева заметно превосходили гостей из столицы. Ряд замен провели тренеры, опять же резерв усилил "Ман Сити", а "Арсенал" отбывал номер.

На 80-й минуте произошел неприятный случай, Эдерсон неожиданно пошел на мяч за пределы своей штрафной, хотя там находился его защитник – Энди Гарсия. Голкипер сбил испанца, недалеко выбил мяч, и подарил шанс сопернику, впрочем, им "канониры" не воспользовались. А вот Гарсия получил серьезную травму, ему долго оказывали помощь и на носилках отправили в медицинский автомобиль.

Замен у Гвардиолы уже не было, десять на десять доигрывали матч команды, что не помешало манкунианцам довести дело до разгрома. Чувствовалось их преимущество. Одна из атак получилась молниеносной, Агуэро полный сил вышел на замену, пробежал полполя и пробил в штангу, на добивании сыграл Фоден, который и установил окончательный счет во встрече – 3:0.

Догнать "Ливерпуль" вряд ли смогут "горожане", но не хотят облегчать им жизнь. Все же действующий чемпион и главный преследователь лидера. Формально интрига за золото сохраняется. А вот у "Арсенала" другие задачи – лондонцы остаются прозябать в середине турнирной таблицы, пока без шансов выбраться из этой пропасти.

АПЛ. 28-й тур

Манчестер. Стадион: "Этихад"

Манчестер Сити - Арсенал Лондон 3:0

Голы: Стерлинг 45+2, де Брюйне 50 (пен.), Фоден 90+1

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 14. Лапорт (Фернандиньо 71), 22. Менди, 50. Гарсия, 7. Стерлинг, 17. де Брюйне (Родри 70), 8. Гюндоган, 21. Д. Силва (Б. Силва 66), 9. Габриэл Жезус (Агуэро 80), 26. Марез (Фоден 66).

Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 3. Тирни, 20. Мустафи, 6. Мари (Луис 24), 28. Уиллок (Мэйтлэнд-Найлс 68), 29. Гендузи (Нельсон 69), 34. Джака (Себальос 8), 87. Сака, 14. Обамеянг, 30. Нкетиа (Ляказетт 68).

Предупреждения: Родри 79 - Тирни 77

Удаления: Луис 50