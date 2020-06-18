Манчестер Сити - Арсенал 3:0. Видео голов и обзор матча

Это был матч, в котором ученик сдавал экзамен своему учителю. Микель Артета возглавил Арсенал после того, как долгое время работал ассистентом Хосепа Гвардиолы. На данном этапе баск не смог противостоять каталонцу. Горожане отгрузили канонирами три сухих гола, правда, существенную помощь им оказал Давид Луис, который заработал красную карточку в начале второго тайма. Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Арсенал.

Английская Премьер-лига. 28-й тур

Манчестер Сити - Арсенал 3:0

Голы: Стерлинг 45, где Брюйне 51 пен., Фоден 90 + 1