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Эдерсон жестко столкнулся с Гарсией – юного защитника Сити унесли с поля в кислородной маске

Англия
(1 голосов)

Чуть не убил…

Эдерсон жестко столкнулся с Гарсией – юного защитника Сити унесли с поля в кислородной маске
Новина українською

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес жестко воткнулся в защитника своей команды Эрика Гарсию в поединке 29-го тура Английской Премьер-лиги против лондонского "Арсенала" (3:0).

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19-летний Гарсия приближался к своим воротам вместе с соперником, в то время как Эдерсон вышел на перехват. Бразилец столкнулся с испанцем – защитник после этого не поднялся на ноги и был транспортирован с поля на носилках и в кислородной маске.

Команды доиграли матч 10 на 10, так как ранее у "канониров" был удален Давид Луиз, а у "горожан" к тому моменту уже не осталось замен. Гарсия долго пребывал на газоне – арбитр компенсировал к основному времени встречи 11 минут.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Эдерсон Мораес Эрик Гарсия
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Комментарии (1)
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cavo888
18.06.2020 в 10:56
Бетс2К. к о м ( Ввести в адресную строчку ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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