Эдерсон жестко столкнулся с Гарсией – юного защитника Сити унесли с поля в кислородной маске

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес жестко воткнулся в защитника своей команды Эрика Гарсию в поединке 29-го тура Английской Премьер-лиги против лондонского "Арсенала" (3:0).

19-летний Гарсия приближался к своим воротам вместе с соперником, в то время как Эдерсон вышел на перехват. Бразилец столкнулся с испанцем – защитник после этого не поднялся на ноги и был транспортирован с поля на носилках и в кислородной маске.

I’m sorry but Ederson has to be more careful than that, especially with his own players. He could’ve killed poor Eric Garcia. Call your man off or jump around him. pic.twitter.com/U3y1OHBgaQ