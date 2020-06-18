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Официально: Тимо Вернер – игрок лондонского Челси

Англия
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Официально: Тимо Вернер – игрок лондонского Челси
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Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер официально присоединился к лондонскому "Челси" за 47,5 миллионов фунтов стерлингов. Нападающий сборной Германии заключил с "синими" трудовое соглашение на 5 лет. Сам Тимо отметил:

"Я рад присоединиться к "Челси", это замечательный момент. Я благодарен руководству клуба "РБ Лейпциг" и болельщикам за четыре фантастических года. Эта команда навсегда останется в моем сердце. Я с нетерпением жду следующего сезона, чтобы присоединиться к новым партнерам и менеджеру. Впереди большое и успешное будущее".

Пресс-служба "Челси" сообщает, что текущий сезон 24-летний футболист доиграет в команде Нагельсманна и приедет в Лондон в июле после прохождения медицинского осмотра. Зарплата игрока составит примерно 170 тысяч фунтов в неделю; 15% от суммы трансфера получит "Штутгарт", из которого Тимо перешел в "РБ Лейпциг" 4 года назад.

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Вернер забил в рамках всех турниров текущей кампании 32 гола, а также отдал 13 голевых передач. Для этого ему понадобилось 43 поединка. Вернер – первый за 8 лет немец, которому удалось забить 26 голов в сезоне Бундеслиги. В последний раз это делал бывший нападающий "Баварии" Марио Гомес – в чемпионате-2011/12.

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В статье: Челси (Лондон) Тимо Вернер РБ Лейпциг
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Источник:
Chelsea

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