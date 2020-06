Гвардиола: Мы должны извиниться перед чернокожими за то, как 400 лет обходились с ними

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о расизме после игры с "Арсеналом" (3:0). Отметим, что игроки обеих команд и судья Энтони Тэйлор встали на одно колено перед матчем, поддержав акцию "Жизни чернокожих имеют значение". Цитирует Гвардиолу ESPN и BBC. Конечно же, по самому поединку испанец также высказался.

Guardiola says: "Firstly we should apologise to black people for how we have treated them for the last 400 years, I feel ashamed for how we have treated them." Wow