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В АПЛ обнаружили ещё один случай заражения коронавирусом

Англия
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Тестирование прошли 1541 человек

В АПЛ обнаружили ещё один случай заражения коронавирусом
Новина українською

На официальном сайте английской Премьер-лиги были опубликованы результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.

Девятая волна проверок прошла 15 и 16 июня. В этот раз тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 1541 человек, среди которых футболисты и сотрудники клубов, и лишь один тест дал положительный результат.

В ходе предыдущих семи этапов было суммарно протестировано 8954 человек, у 16 из которых была выявлена коронавирусная инфекция. При этом на двух этапах проверки новых заражённых обнаружено не было.

Из-за пандемии COVID-19 нынешний розыгрыш чемпионата Англии в марте был приостановлен. Возобновился турнир вчера, 17 июня. "Астон Вилла" принимал "Шеффилд Юнайтед" (0:0), а "Арсенал" потерпел разгромное поражение от "Манчестер Сити" (0:3).

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В статье: Арсенал (Лондон) АПЛ Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед Астон Вилла
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