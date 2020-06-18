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Гиггз: Игало вносит особый вклад, здорово, что он остается

Англия
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Райан похвалил молодого игрока

Гиггз: Игало вносит особый вклад, здорово, что он остается
Новина українською

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз поделился мнением о нападающем "Манчестер Юнайтед" Одионе Игало, выступающем за клуб на правах аренды.

"Он отличается от других игроков клуба. Он центральный форвард, а остальные играют ближе к флангам.

Он вносит особый вклад, когда выходит на замену, а не играет в стартовом составе. Центрфорварды всегда хотят забивать, и он делал это везде, где играл.

Здорово, что он остается, потому что он неплохо справлялся. Он влияет на игру, когда выходит на поле", – сказал Гиггз для Sky Sports.

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В статье: Райан Гиггз Одион Игало Манчестер Юнайтед
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