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Моуриньо:  Мы хотим, чтобы Вертонген остался с нами как минимум до конца сезона

Англия
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Клуб попытается подписать новый контракт с игроком

Моуриньо:  Мы хотим, чтобы Вертонген остался с нами как минимум до конца сезона
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью выразил надежду, что защитник Ян Вертонген останется в команде до конца сезона. Его контракт истекает 30 июня.

"Нет сомнений в его любви и уважении к клубу. Мы хотим, чтобы Ян остался с нами как минимум до конца сезона. Надеюсь, что представители Яна и клуб придут к соглашению. Но если говорит о ситуации на данный момент до истечения его нынешнего контракта, то мы полностью доверяем ему", — цитирует Моуринью ВВС.

33-летний бельгиец в текущем сезоне провел 26 матчей за "Тоттенхэм" и забил два мяча при одной голевой передаче.

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В статье: Жозе Моуриньо Ян Вертонген Тоттенхэм (Лондон)
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