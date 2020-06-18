Моуриньо:  Мы хотим, чтобы Вертонген остался с нами как минимум до конца сезона

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью выразил надежду, что защитник Ян Вертонген останется в команде до конца сезона. Его контракт истекает 30 июня.

"Нет сомнений в его любви и уважении к клубу. Мы хотим, чтобы Ян остался с нами как минимум до конца сезона. Надеюсь, что представители Яна и клуб придут к соглашению. Но если говорит о ситуации на данный момент до истечения его нынешнего контракта, то мы полностью доверяем ему", — цитирует Моуринью ВВС.

33-летний бельгиец в текущем сезоне провел 26 матчей за "Тоттенхэм" и забил два мяча при одной голевой передаче.