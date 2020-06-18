Amazon бесплатно покажет четыре матча АПЛ на платформе Twitch

Amazon бесплатно покажет сразу четыре матча английской премьер-лиги для жителей Великобритании. Транслироваться матчи будут на стриминговой платформе Twitch.

Американская компания приобрела Twitch еще в 2014-м, однако матчи АПЛ на ней будут показаны впервые. Известно точно, что компания покажет игру "Бернли" - "Кристал Пэлас", которая состоится 29-го июня.

Напомним, что вчера состоялись первые игры в Англии после карантина. В одной из них, "Ман Сити" добыл легкую победу над "Арсеналом".