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Amazon бесплатно покажет четыре матча АПЛ на платформе Twitch

Англия
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Для жителей Великобритании

Amazon бесплатно покажет четыре матча АПЛ на платформе Twitch
UA-Футбол
Новина українською

Amazon бесплатно покажет сразу четыре матча английской премьер-лиги для жителей Великобритании. Транслироваться матчи будут на стриминговой платформе Twitch.

Американская компания приобрела Twitch еще в 2014-м, однако матчи АПЛ на ней будут показаны впервые. Известно точно, что компания покажет игру "Бернли" - "Кристал Пэлас", которая состоится 29-го июня.

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Напомним, что вчера состоялись первые игры в Англии после карантина. В одной из них, "Ман Сити" добыл легкую победу над "Арсеналом".

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В статье: АПЛ Twitch amazon
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Источник:
deadline.com
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