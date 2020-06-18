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Клопп намерен избавиться сразу от шести игроков летом

Англия
(3 голосов)

Однако нельзя сказать, что кто-то играет важную роль

Клопп намерен избавиться сразу от шести игроков летом
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп текущим летом устроит небольшую чистку состава. Об этом сообщает AS.

По их данным, будущего чемпиона покинет сразу футболистов. В черный список входят Адам Лаллана, Марко Груич, Деян Ловрен, Дивок Ориги, Гарри Уилсон и Чердан Шакири.

С другой стороны, Юрген даст последний шанс Наби Кейта. Он провел лишь 9 матчей из-за постоянных травм, но сейчас он полностью готов к возобновления сезона.

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Отметим, что в первой игре после карантина "красные" сыграют против "Эвертона" в воскресенье.

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В статье: Юрген Клопп Деян Ловрен Ливерпуль Адам Лаллана Чердан Шакири Дивок Ориги Марко Груич Наби Кейта Гарри Уилсон
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Комментарии (4)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.06.2020 в 20:07
Ну и Ван Дейк в великую Барселону!!!
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0
-2
Просто Квашин (Харьков)
18.06.2020 в 20:20
Он не гей, в гей-Барсу не хочет...
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+1
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royalstas (Вінниця)
18.06.2020 в 19:32
ах.... як можна було проспати Вернера???....
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+1
0
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Romerik (YNWA)
18.06.2020 в 20:56
Ну були типу розмови від керівництва, чи то сам Клоп казав, точно не памятаю, що то не етично буде виглядати, якщо клуб заявляє про скорочення зарплат футболістів через економ коштів а сам буде купляти гравців за 50+ мільйонів... Якось так...
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