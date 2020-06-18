Клопп намерен избавиться сразу от шести игроков летом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп текущим летом устроит небольшую чистку состава. Об этом сообщает AS.

По их данным, будущего чемпиона покинет сразу футболистов. В черный список входят Адам Лаллана, Марко Груич, Деян Ловрен, Дивок Ориги, Гарри Уилсон и Чердан Шакири.

С другой стороны, Юрген даст последний шанс Наби Кейта. Он провел лишь 9 матчей из-за постоянных травм, но сейчас он полностью готов к возобновления сезона.

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Отметим, что в первой игре после карантина "красные" сыграют против "Эвертона" в воскресенье.