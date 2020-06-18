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"Кейн появится завтра в старте". Моуриньо анонсировал возвращение лидера Тоттенхэма

Англия
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Поможет ли это команде ударно завершить сезон?

"Кейн появится завтра в старте". Моуриньо анонсировал возвращение лидера Тоттенхэма
UA-Футбол
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо уверяет, что уже завтра состоится возвращение Гарри Кейна.

"Он работает хорошо, у него нет проблем со здоровьем или физическими кондициями. Планируется, что он выйдет в основе на игру с "МЮ", но я не знаю сколько он сыграет. Завтра все узнаем.

Трудно оценивать его текущую форму после длительной паузы. После восстановления он хорошо работал. Гарри - настоящий профессионал", - цитирует португальца Sky Sports.

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Отметим, что Кейн не играл с февраля месяца. Ожидалось, что он полностью пропустит остаток сезона.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
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