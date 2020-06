Пабло Мари вылетел до конца сезона. До перехода в Арсенал он 236 игр подряд не получал травм

Во вчерашнем матче против "Ман Сити", защитник "Арсенала" Пабло Мари был заменен уже на 24-й минуте из-за травмы. Его место занял Давид Луиз, который провалил игру.

Как сообщает журналист Дэвид Орнстайн, у испанца диагностировано повреждение связок голеностопа. В текущем сезоне его ждать на поле уже не стоит.

Вероятно, что ему может потребоваться операция. Отметим, что сейчас Мари находится в аренде в "Арсенале". Летом его могут выкупить.

Arsenal have lost Pablo Mari for rest of season with serious ankle ligament/tendon injury suffered in defeat at Man City, may need surgery. Granit Xhaka also picked up an ankle problem but may return before campaign ends. Rob Holding in contention for Brighton @TheAthleticUK #AFC