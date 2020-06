Купили Тимо в мешке? Шум на стадионах АПЛ может негативно сказаться на здоровье Вернера

Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер вчера официально завершил свой переход в лондонский "Челси" за почти 50 миллионов фунтов стерлингов. Нападающий сможет сыграть за "синих" после прохождения медосмотра в июле. Правда, ему стоит быть осторожным.

По информации издания Sportbible, Вернер испытывает дискомфорт во время оглушительного рева трибун. В 2017 году тогдашний тренер "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль заменил Тимо в матче ЛЧ с "Бешикташем".

Причина субституции – сильный шум от болельщиков на домашней арене турков. Сообщается, что Вернер пытался закрыть уши руками, а затем даже попросил специальные беруши – ему ничего так и не помогло справиться с неприятными ощущениями в ушах и головокружением.

Timo Werner was reportedly substituted last night after suffering dizziness from Beşiktaş’ chanting.



