  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Купили Тимо в мешке? Шум на стадионах АПЛ может негативно сказаться на здоровье Вернера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Купили Тимо в мешке? Шум на стадионах АПЛ может негативно сказаться на здоровье Вернера

Англия
(1 голосов)

У немца якобы есть проблемы

Купили Тимо в мешке? Шум на стадионах АПЛ может негативно сказаться на здоровье Вернера
Новина українською

Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер вчера официально завершил свой переход в лондонский "Челси" за почти 50 миллионов фунтов стерлингов. Нападающий сможет сыграть за "синих" после прохождения медосмотра в июле. Правда, ему стоит быть осторожным.

Читайте такжеКлоунада Давида Луиза, спад Роналду и триумф Гаттузо. Обзор матчей среды. Подкаст №22

По информации издания Sportbible, Вернер испытывает дискомфорт во время оглушительного рева трибун. В 2017 году тогдашний тренер "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль заменил Тимо в матче ЛЧ с "Бешикташем".

Причина субституции – сильный шум от болельщиков на домашней арене турков. Сообщается, что Вернер пытался закрыть уши руками, а затем даже попросил специальные беруши – ему ничего так и не помогло справиться с неприятными ощущениями в ушах и головокружением.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Тимо Вернер РБ Лейпциг Ральф Хазенхюттль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sportbible

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...