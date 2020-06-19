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Форвард Эвертона заявил, что есть более сильные защитники, чем Ван Дейк

Англия
(1 голосов)

Треш-ток по-ливерпульски

Форвард Эвертона заявил, что есть более сильные защитники, чем Ван Дейк
UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпулю" осталось набрать всего шесть очков, чтобы наконец стать чемпионами. После длительного перерыва, связанного с карантином, фанаты красных ждут от своей команды победы в мерсисайдском дерби.

Но вряд ли соседи согласятся помочь "Ливерпулю". У "Эвертона" свои задачи – в оставшиеся туры подопечные Анчелотти попытаются запрыгнуть хотя бы в зону Лиги Европы. Похоже, что основной форвард ирисок бразилец Ришарлисон накануне игры решил вывести из себя лидера красных Вирджила Ван Дейка, заявив, что есть более сильные, чем голландец, защитники.

"Люди много говорят о нем. Да, он отличный защитник, но я уже обыгрывал его, - сказал Ришарлисон о Ван Дейке в интервью Desimpedidos. - Он был выбран одним из трех лучших в мире, так как у него был отличный сезон. Но, как по мне, есть более сильные защитники".

Когда же журналисты попросили уточнить, кто опережает Ван Дейка, Ришарлисон назвал капитана "Реала", а также двух своих соотечественников из "Пари-Сен-Жермен": "Тьяго Силва, Маркиньос и Серхио Рамос".

Добавим, что Ришарлисон в текущем сезоне забил девять голов и отдал три результативные передачи в 26 матчах.

Ливерпульское дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном" в рамках 30-го тура АПЛ запланировано на воскресенье, 21 июня. Начало игры в 21:00. UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию матча.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Вирджил ван Дейк Ришарлисон
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Комментарии (2)
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zago22
19.06.2020 в 13:48
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Maldini (Киев)
19.06.2020 в 12:46
Ван-Дейк думает,что Бога поймал за бороду ?!Он о-о-очень ошибается!!!
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