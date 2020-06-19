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Один из клубов АПЛ предложил за Фелиша 150 миллионов евро

Англия
(1 голосов)

Но мадридский клуб ответил отказом

Один из клубов АПЛ предложил за Фелиша 150 миллионов евро
Новина українською

"Атлетико" не стал продлевать контракт с нападающим Жоау Фелишом, сообщает Goal.com со ссылкой на испанские источники.

Как пишет источник, неназванный клуб АПЛ предложил за 20-летнего португальца 150 миллионов евро, однако получил отказ. В мадридском клубе рассчитывают на игрока и не намерены отпускать его, несмотря на выгодное предложение.

Фелиш перешел в "Атлетико" из "Бенфики" летом 2019 года за 126 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 португалец провел за мадридскую команду 29 матчей, на его счету 8 голов и 3 результативных передачи.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Жоау Фелиш
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
19.06.2020 в 15:46
zago22 19.06.2020 в 13:50Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации. Админы, подберите фильтры для подобной хреновины. От безнаказанности каждый день загаживает сайт
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ascent (Луксор)
19.06.2020 в 16:02
или боты
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