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Один из клубов АПЛ предложил за Фелиша 150 миллионов евро
Но мадридский клуб ответил отказом
"Атлетико" не стал продлевать контракт с нападающим Жоау Фелишом, сообщает Goal.com со ссылкой на испанские источники.
Как пишет источник, неназванный клуб АПЛ предложил за 20-летнего португальца 150 миллионов евро, однако получил отказ. В мадридском клубе рассчитывают на игрока и не намерены отпускать его, несмотря на выгодное предложение.
Фелиш перешел в "Атлетико" из "Бенфики" летом 2019 года за 126 миллионов евро.
В сезоне-2019/20 португалец провел за мадридскую команду 29 матчей, на его счету 8 голов и 3 результативных передачи.