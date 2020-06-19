Один из клубов АПЛ предложил за Фелиша 150 миллионов евро

"Атлетико" не стал продлевать контракт с нападающим Жоау Фелишом, сообщает Goal.com со ссылкой на испанские источники.

Как пишет источник, неназванный клуб АПЛ предложил за 20-летнего португальца 150 миллионов евро, однако получил отказ. В мадридском клубе рассчитывают на игрока и не намерены отпускать его, несмотря на выгодное предложение.

Фелиш перешел в "Атлетико" из "Бенфики" летом 2019 года за 126 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 португалец провел за мадридскую команду 29 матчей, на его счету 8 голов и 3 результативных передачи.