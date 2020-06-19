Гвардиола рассказал, что Сане не будет продлевать контракт

Форвард "Манчестер Сити" Лерой Сане отклонил предложение клуба о продлении контракта, об этом рассказал наставник команды Хосеп Гвардиола. Таким образом, 24-летний немец покинет команду бесплатно следующим летом в случае, если не будет продан летом этого года.

"Лерой сказал, что не будет продлевать контракт. Это означает, что он покинет "Манчестер Сити". Это произойдет или этим летом, или следующим, когда его нынешний контракт закончится. Мы предлагали ему продлить соглашение два или три раза, но он всегда отвечал отказом, потому что хочет перейти в другой клуб. Я расстроен, мы очень хотим его сохранить. Лерой — молодой футболист с огромным потенциалом. Мы пытались прийти к соглашению после его травмы и после операции, но у него другие амбиции, параллельные нашим. Мы уважаем его решение, он невероятно хороший парень, образованный, у него замечательная семья. Просто ему хочется нового вызова в карьере, — цитирует Daily Mail Гвардиолу.

Ранее сообщалось, что Сане перейдет в "Баварию".