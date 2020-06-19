Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане согласовал условия контракта с "Баварией", сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что в "Баварии" уверены, что переход будет осуществлен. Клубу осталось достичь соглашения о трансферной сумме с "Сити". Контракт игрока истекает летом 2021 года. Если он не уйдет в нынешнем году, то через год покинет команду бесплатно.

Ранее главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардьола сообщил, что Сане отказался продлевать контракт. 24-летний немец получил разрыв крестообразной связки колена в первом матче текущего сезона — Суперкубке Англии против "Ливерпуля". С тех пор он не выходил на поле.