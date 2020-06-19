Моуриньо: Тоттенхэм укрепит несколько позиций, но много тратить на трансферы не будет

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо уверяет, что его команда не собирается тратить большие деньги на подписание новых футболистов.

"У каждого клуба свой подход и своя стратегия. "Тоттенхэм" не собирается тратить много текущим летом. Главное для нас - сохранить баланс. Многие команды в АПЛ отличаются от нас в этом плане.

Сохраним ли мы полностью наш текущий состав? Нет. Я ожидаю, что мы совершим несколько покупок. Думаю, что мы укрепим две-три позиции", - заявил "особенный".

Отметим, что "шпоры", скорее всего, попытаются подписать нового форварда, так как вероятен уход Гарри Кейна.