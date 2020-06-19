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Моуриньо: Тоттенхэм укрепит несколько позиций, но много тратить на трансферы не будет

Англия
(1 голосов)

У руководства клуба своя трансферная политика

Моуриньо: Тоттенхэм укрепит несколько позиций, но много тратить на трансферы не будет
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо уверяет, что его команда не собирается тратить большие деньги на подписание новых футболистов.

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"У каждого клуба свой подход и своя стратегия. "Тоттенхэм" не собирается тратить много текущим летом. Главное для нас - сохранить баланс. Многие команды в АПЛ отличаются от нас в этом плане.

Сохраним ли мы полностью наш текущий состав? Нет. Я ожидаю, что мы совершим несколько покупок. Думаю, что мы укрепим две-три позиции", - заявил "особенный".

Отметим, что "шпоры", скорее всего, попытаются подписать нового форварда, так как вероятен уход Гарри Кейна.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
19.06.2020 в 18:26
Соответственно и результат будет не айс
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