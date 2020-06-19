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Челси готов продать Канте, чтобы увеличить трансферный бюджет

Англия
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Все ради Хавертца?

Челси готов продать Канте, чтобы увеличить трансферный бюджет
UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Челси" очень активно ведет себя на трансферном рынке. Совсем недавно они сумели обставить "Ливерпуль" и подписать основного форварда сборной Германии.

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Однако они не планируют останавливаться. Сейчас в их планах укрепление линии защиты, а также покупка нового креативщика. Речь идет о Хавертце и Чиллвеле.

Как сообщает The Times, руководство "синих" может продать Нголо Канте. Этот трансфер позволит им в разы увеличить свой трансферный бюджет.

Ранее, главным претендентом на французского опорника считался "Реал".

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В статье: Челси (Лондон) Н'Голо Канте Кай Хавертц Бен Чилвелл
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