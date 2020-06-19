Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси готов продать Канте, чтобы увеличить трансферный бюджет
Все ради Хавертца?
Лондонский "Челси" очень активно ведет себя на трансферном рынке. Совсем недавно они сумели обставить "Ливерпуль" и подписать основного форварда сборной Германии.
Однако они не планируют останавливаться. Сейчас в их планах укрепление линии защиты, а также покупка нового креативщика. Речь идет о Хавертце и Чиллвеле.
Как сообщает The Times, руководство "синих" может продать Нголо Канте. Этот трансфер позволит им в разы увеличить свой трансферный бюджет.
Ранее, главным претендентом на французского опорника считался "Реал".