Челси готов продать Канте, чтобы увеличить трансферный бюджет

Лондонский "Челси" очень активно ведет себя на трансферном рынке. Совсем недавно они сумели обставить "Ливерпуль" и подписать основного форварда сборной Германии.

Однако они не планируют останавливаться. Сейчас в их планах укрепление линии защиты, а также покупка нового креативщика. Речь идет о Хавертце и Чиллвеле.

Как сообщает The Times, руководство "синих" может продать Нголо Канте. Этот трансфер позволит им в разы увеличить свой трансферный бюджет.

Ранее, главным претендентом на французского опорника считался "Реал".