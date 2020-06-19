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Моуриньо не соврал. Гарри Кейн выйдет в старте на игру против МЮ

Англия
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А вот Погба остался в запасе

Моуриньо не соврал. Гарри Кейн выйдет в старте на игру против МЮ
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Сегодня состоится встреча Жозе Моуриньо против своего бывшего клуба - "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Юнайтед".

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"Особенный" вчера анонсировал выход в старте Гарри Кейна и не соврал - англичанин появится с первых минут. Помимо этого, также после повреждения восстановились Сон Хин Мин и Стивен Бергвейн.

Не обошлось и без камбэков у "дьяволов". Вернулся в строй Маркус Рашфорд, который не играл с марта. А вот Поль Погба, который провел в сезоне лишь девять матчей, начнет игру на скамейке запасных.

Начало поединка в 22:15. За текстовой онлайн-трансляцией следите на нашем сайте.

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В статье: Поль Погба Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Маркус Рашфорд Сон Хин Мин Стивен Бергвейн
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