Моуриньо не соврал. Гарри Кейн выйдет в старте на игру против МЮ

Сегодня состоится встреча Жозе Моуриньо против своего бывшего клуба - "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Юнайтед".

"Особенный" вчера анонсировал выход в старте Гарри Кейна и не соврал - англичанин появится с первых минут. Помимо этого, также после повреждения восстановились Сон Хин Мин и Стивен Бергвейн.

Не обошлось и без камбэков у "дьяволов". Вернулся в строй Маркус Рашфорд, который не играл с марта. А вот Поль Погба, который провел в сезоне лишь девять матчей, начнет игру на скамейке запасных.

THE TEAMS ARE IN



Kane starts for Tottenham, Rashford starts for Man Utd #TOTMUN pic.twitter.com/77kuEW2Ld7