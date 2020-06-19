Лэмпард: Я лично изучал игру Вернера, он должен усилить Челси

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал подписание Тимо Вернера, о котором было объявлено несколько дней назад.

"Это игрок, который должен нас усилить. Я долгое время самостоятельно изучал его игру. Я рад, что мы смогли его подписать.

Он проводит фантастический сезон, но и до этого он прекрасно играл. Несмотря на то, что у нас много молодежи, нам нужно было сделать несколько трансферов. Я рад, что Вернер будет играть в нашей команде, мы его очень ждем", - рассказал Фрэнк.

В текущем сезоне на счету Тимо 32 гола в 43-х матчах.