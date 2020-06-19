  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лэмпард: Я лично изучал игру Вернера, он должен усилить Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард: Я лично изучал игру Вернера, он должен усилить Челси

Англия
(1 голосов)

Все задатки для этого точно есть

Лэмпард: Я лично изучал игру Вернера, он должен усилить Челси
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал подписание Тимо Вернера, о котором было объявлено несколько дней назад.

Читайте такжеОфициально: Тимо Вернер – игрок лондонского Челси

"Это игрок, который должен нас усилить. Я долгое время самостоятельно изучал его игру. Я рад, что мы смогли его подписать.

Он проводит фантастический сезон, но и до этого он прекрасно играл. Несмотря на то, что у нас много молодежи, нам нужно было сделать несколько трансферов. Я рад, что Вернер будет играть в нашей команде, мы его очень ждем", - рассказал Фрэнк.

В текущем сезоне на счету Тимо 32 гола в 43-х матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Тимо Вернер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...