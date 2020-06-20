Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:1. Когда никто не наиграл на победу

К чести команд, стоит признать, что матч не выглядел таким, словно они не знали паузы без официальных матчей больше трех месяцев. В высоком темпе прошло противостояние, с достаточным количеством голевых моментов и с невероятным напряжением. Одна команда ожидаемо шла вперед, другая играла вторым номером. Наверное, ничья справедливый итог встречи, ведь "МЮ" в этом сезоне так много матчей не довел до победы, хотя имел очень серьезное преимущество. Моуриньо знал недостатки гостей и воспользовался ими.

"Ман Юнайтед" полностью контролировал игру, в первом тайме не часто позволял хозяевам проводить свои контратаки, превосходил "шпоры" во всех компонентах игры, может не доминировал, но выглядел лучше. "Тоттенхэм" отбивался достойно, хотя и выглядел в роли жертвы. Две-три комбинации успевали провести гости, один раз отвечали хозяева.

Однако, подопечным Моуриньо удавалось чаще пробивать по воротам, выпады лондонцев несли особую угрозу, словно уколы в фехтовании – резкие и болезненные. На некоторое время "красные дьяволы" отходили назад.

Голевых моментов в первой половине встречи оказалось не так много, в основном после дальних ударов. В обороне у команд всегда находилось по пять-шесть игроков. Отметим Рашфорда и его удар со средней дистанции, а затем Маркус оказался на добивании у "МЮ", Льорис чудом среагировал. А у "Хотспур" Сон Мин должен был забивать из выгодного положения – сейв де Хеа.

И все же забить удалось "Тоттенхэму", может при спорных обстоятельствах, поскольку манкунианцы сами оказались виноваты. Риск атакующих действий не всегда оправдывается в футболе. У Орье получился хороший пас, который отрезал несколько защитников, еще и Бергвейн обыграл сразу двух, затем классно пробил – 1:0. Поймали хозяева гостей на контратаке.

Было впечатление, что пропущенный гол не смутил подопечных Сульшера, они продолжали атаковать и создавать моменты, комбинировали по всей ширине поля и изматывали оборону "шпор". Хозяева выдерживали темп и во втором тайме, впрочем, порой казалось, что слишком низко садится лондонская команда. Манкунианцам оставалось только нагнетать. Рисунок игры не менялся.

Марсьяль, Рашфорд, Фернандеш не забили. Еще и выше всяких похвал сыграл Льорис. Но все же удивительно, как спускают в воду свои моменты "МЮ". С такой реализацией могли проиграть гости, все к этому шло. Исправил ситуацию Погба, за счет индивидуальных качеств. Дайер завалил его в штрафной, арбитр назначил пенальти и Фернандеш реализовал приговор.

В конце "Тоттенхэм" подсел, порой играл на вынос, как можно проще, а "Ман Юнайтед" добавил и создал еще несколько хороших моментов. Забить не удавалось. Еще один пенальти заработали подопечные Сульшера, в этот раз очень спорный, наверное, правильно, что арбитр посоветовался с помощником ВАР и отменил свое решение. Ничья никого не может удовлетворить, не приносит дивидендов, но является справедливым итогом.

АПЛ. 30-й тур.

Лондон. Стадион "Тоттенхэм Хотспур"

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Бергвейн 27 - Фернандеш 81 (пен.)

Тоттенхэм: 1. Льорис, 6. Мина Санчес, 15. Дайер, 24. Орье, 33. Дэвис, 8. Уинкс, 11. Ламела (Жедсон 70), 17. Сиссоко, 7. Сон Мин, 10. Кейн, 23. Бергвейн (Ло Чельсо 70).

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф (Матич 78), 5. Магуайр, 23. Шоу, 18. Фернандеш, 21. Джеймс (Гринвуд 62), 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай (Байи 89), 17. Фред (Погба 62), 9. Марсьяль (Игало 78) , 10. Рашфорд.

Предупреждение: Джеймс 41