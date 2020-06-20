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Рой Кин: Давно не видел такого переоцененного вратаря, как Де Хеа
Чего не скажешь, чтобы привлечь внимание к собственной персоне
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал игру голкипера "дьяволов" Давида Де Хеа в матче с "Тоттенхэмом" (1:1).
"Я шокирован этим голом. Я смотрю футбол уже много лет, но позволить забить такого рода гол? Я в ярости. Я ошеломлен Магуайром, ошеломлен тем, что игрок сборной может сделать такую вещь. А от этого голкипера мне тошно.
Я давно не видел такого переоцененного голкипера, как Де Хеа. Магуайр и Де Хеа — я бы не пустил этих игроков в автобус после матча, пусть добираются на такси", — цитирует Кина Sky Sports.
В этом сезоне АПЛ Де Хеа совершил три ошибки, приведшие к голу в его ворота. Это второй показатель в АПЛ. Хуже дела только у Мартина Дубравки из "Ньюкасла" – 4 результативные ошибки.