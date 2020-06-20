  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рой Кин: Давно не видел такого переоцененного вратаря, как Де Хеа
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рой Кин: Давно не видел такого переоцененного вратаря, как Де Хеа

Англия
(1 голосов)

Чего не скажешь, чтобы привлечь внимание к собственной персоне

Рой Кин: Давно не видел такого переоцененного вратаря, как Де Хеа
Новина українською

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал игру голкипера "дьяволов" Давида Де Хеа в матче с "Тоттенхэмом" (1:1).

"Я шокирован этим голом. Я смотрю футбол уже много лет, но позволить забить такого рода гол? Я в ярости. Я ошеломлен Магуайром, ошеломлен тем, что игрок сборной может сделать такую вещь. А от этого голкипера мне тошно.

Я давно не видел такого переоцененного голкипера, как Де Хеа. Магуайр и Де Хеа — я бы не пустил этих игроков в автобус после матча, пусть добираются на такси", — цитирует Кина Sky Sports.

В этом сезоне АПЛ Де Хеа совершил три ошибки, приведшие к голу в его ворота. Это второй показатель в АПЛ. Хуже дела только у Мартина Дубравки из "Ньюкасла" – 4 результативные ошибки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид де Хеа Рой Кин Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Maldini (Киев)
20.06.2020 в 10:08
Думаю.что тренер погарячился;все делают ошибки.даже Яшин делал,а сам тренер???
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...