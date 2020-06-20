Рой Кин: Давно не видел такого переоцененного вратаря, как Де Хеа

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал игру голкипера "дьяволов" Давида Де Хеа в матче с "Тоттенхэмом" (1:1).

"Я шокирован этим голом. Я смотрю футбол уже много лет, но позволить забить такого рода гол? Я в ярости. Я ошеломлен Магуайром, ошеломлен тем, что игрок сборной может сделать такую вещь. А от этого голкипера мне тошно.

Я давно не видел такого переоцененного голкипера, как Де Хеа. Магуайр и Де Хеа — я бы не пустил этих игроков в автобус после матча, пусть добираются на такси", — цитирует Кина Sky Sports.