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Гюндоган: Был бы счастлив поиграть в Турции
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Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил о своем желании уехать играть в Турцию.
"Конечно, я слежу за турецкой лигой. Не за каждым матчем, но я регулярно смотрю ту или иную игру. Там определенно есть команда, которой я симпатизирую, но было бы некорректно назвать ее сейчас.
Я могу приехать в турецкую лигу в течение четырех-пяти лет как игрок. Я был бы счастлив сделать это. Однако я также представляю себя там тренером. В данный момент я счастлив здесь. Но вещи могут быстро измениться в футболе. Я бы сказал "да" Турции", — цитирует Гюндогана Manchester Evening News.
В прошлом году Илкай продлил контракт с "Сити" до 2023 года.