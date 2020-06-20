Гюндоган: Был бы счастлив поиграть в Турции

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил о своем желании уехать играть в Турцию.

"Конечно, я слежу за турецкой лигой. Не за каждым матчем, но я регулярно смотрю ту или иную игру. Там определенно есть команда, которой я симпатизирую, но было бы некорректно назвать ее сейчас.

Я могу приехать в турецкую лигу в течение четырех-пяти лет как игрок. Я был бы счастлив сделать это. Однако я также представляю себя там тренером. В данный момент я счастлив здесь. Но вещи могут быстро измениться в футболе. Я бы сказал "да" Турции", — цитирует Гюндогана Manchester Evening News.