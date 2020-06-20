"Манчестер Юнайтед" отличился в воротах "Тоттенхэма" в выездном матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла на новом стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне и завершилась со счетом 1:1.

Благодаря голу Бруну Фернандеша "МЮ" смог отличиться на всех 59 стадионах, которые когда-либо принимали матчи АПЛ. Ранее подобное достижение покорялось только "Ливерпулю", сообщает Gracenote Live в твиттере.

"Тоттенхэм" набрал 42 очка и занимает 8-е место в таблице АПЛ. У "Манчестер Юнайтед" 46 очков и 5-я позиция.