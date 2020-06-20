Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МЮ – вторая команда, забивавшая на всех стадионах АПЛ в истории
59 аренам доводилось принимать поединки АПЛ
"Манчестер Юнайтед" отличился в воротах "Тоттенхэма" в выездном матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла на новом стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне и завершилась со счетом 1:1.
Благодаря голу Бруну Фернандеша "МЮ" смог отличиться на всех 59 стадионах, которые когда-либо принимали матчи АПЛ. Ранее подобное достижение покорялось только "Ливерпулю", сообщает Gracenote Live в твиттере.
"Тоттенхэм" набрал 42 очка и занимает 8-е место в таблице АПЛ. У "Манчестер Юнайтед" 46 очков и 5-я позиция.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...