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Лэмпард – о трансфере Вернера: Абрахам должен быть готов к конкуренции и продолжать расти

Англия
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Наставник уверен, что конкуренция только пойдёт на пользу

Лэмпард – о трансфере Вернера: Абрахам должен быть готов к конкуренции и продолжать расти
Новина українською

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард посоветовал молодому нападающему Тэмми Абрахаму привыкать к конкуренции, учитывая скорый приезд Тимо Вернера из "РБ Лейпциг".

"Я разговаривал с Тэмми о самой идеи конкуренции. Я не чувствую необходимым согласовывать с каждым игроком возможный приход конкурента на его позицию в клубе вроде "Челси", потому что конкуренция здесь была всегда.

В этом клубе была конкуренция в самые успешные годы в эру Романа Абрамовича. Тэмми проводит очень хороший сезон за нас, и он должен поддерживать и улучшать свой уровень, потому что в "Челси" высокие требования.

Я рад, что у меня есть выбор в нападении, и конкуренция нам необходима. Так что я доволен", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Тимо Вернер Тэмми Абрахам
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