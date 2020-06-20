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Лэмпард – о трансфере Вернера: Абрахам должен быть готов к конкуренции и продолжать расти
Наставник уверен, что конкуренция только пойдёт на пользу
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард посоветовал молодому нападающему Тэмми Абрахаму привыкать к конкуренции, учитывая скорый приезд Тимо Вернера из "РБ Лейпциг".
"Я разговаривал с Тэмми о самой идеи конкуренции. Я не чувствую необходимым согласовывать с каждым игроком возможный приход конкурента на его позицию в клубе вроде "Челси", потому что конкуренция здесь была всегда.
В этом клубе была конкуренция в самые успешные годы в эру Романа Абрамовича. Тэмми проводит очень хороший сезон за нас, и он должен поддерживать и улучшать свой уровень, потому что в "Челси" высокие требования.
Я рад, что у меня есть выбор в нападении, и конкуренция нам необходима. Так что я доволен", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.