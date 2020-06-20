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Сульшер: Погба собирается наверстать упущенное

Англия
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Поль отсутствовал из-за травмы большую часть сезона

Сульшер: Погба собирается наверстать упущенное
Новина українською

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил полузащитника Поля Погба после матча против "Тоттенхэма".

"Поль Погба — великолепный игрок, и он, наконец, снова в строю. Было замечательно наблюдать его мастерство и увидеть, как он заработал для нас пенальти.

Это ужасный сезон для него в плане травм, и он отчаянно жаждет наверстать упущенное. Поль всегда хотел играть. Он любит футбол.

Замечательно, что он снова с нами. Он очень увлеченный и страстный парень на поле и за его пределами. Каждый может видеть его мастерство", — цитирует Сульшера BBC.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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