Арсенал надеется продать Озила, несмотря на нежелание игрока покидать клуб

В "Арсенале" надеются избавиться от Месута Озила в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

Немец зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю, что является серьезной проблемой для клуба, который из-за отсутствия Лиги Чемпионов в последние годы имеет серьезные финансовые трудности. В клубе бы хотели устроить перестройку, расставшись с возрастными игроками на больших контрактах.

Проблема в том, что Озила все устраивает в клубе и он намерен отработать свой контракт, рассчитанный до 2021 год, до конца.

Ранее Озил публично отказался идти на понижение зарплаты.