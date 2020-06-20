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Арсенал надеется продать Озила, несмотря на нежелание игрока покидать клуб
Зарплата Месута – огромная проблема для клуба
В "Арсенале" надеются избавиться от Месута Озила в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.
Немец зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю, что является серьезной проблемой для клуба, который из-за отсутствия Лиги Чемпионов в последние годы имеет серьезные финансовые трудности. В клубе бы хотели устроить перестройку, расставшись с возрастными игроками на больших контрактах.
Проблема в том, что Озила все устраивает в клубе и он намерен отработать свой контракт, рассчитанный до 2021 год, до конца.
Ранее Озил публично отказался идти на понижение зарплаты.