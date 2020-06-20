АПЛ. Уотфорд не позволил победить Лестеру

"Лисы" значительно превосходили "шмелей" в этой игре, создали больше моментов и были близки к победе. Варди, Барнс и Олбрайтон оказывались на выгодных позициях. Все 90 минут продержались хозяева и пропустили уже в самом конце. Чилуэлл воспользовался пасом Грея - 0:1.

Но хозяева и не думали сдаваться, а гости рано расслабились. Почти сразу "Уотфорд" восстановил статус-кво, Доусон забил важный для "шмелей" гол, который отдалил их зоны вылета. Все самое важное произошло в игре после основного времени, подопечные Роджерса успели порадоваться победе и ощутить горечь от ее потери.

Чемпионат Англии. 30-й тур

Стадион: Викаридж Роуд (Уотфорд)

Уотфорд - Лестер 1:1

Голы: Доусон 90+3 - Чилуэлл 90

Уотфорд: 26. Фостер, 4. Доусон, 11. Масина, 27. Кабаселе, 16. Дукуре, 19. Хьюз, 21. Кико, 23. Сарр, 29. Капу, 37. Перейра, 9. Дини.

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 3. Чилуэлл, 4. Сеюнджю, 6. Эванс, 25. Ндиди, 8. Тилеманс, 11. Олбрайтон, 15. Барнс, 10. Мэддисон, 9. Варди.

Предупреждения: Тилеманс 40