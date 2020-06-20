Ярмоленко начнёт в запасе матч против Вулвз

Украинский вингер "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко не выйдет на поле с первых минут против "Вулверхэптона". Наставник "молотобойцев" оставил украинца в запасе на эту игру.

Матч "Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" начнётся сегодня в 19:30. Следить за поединком вы можете в онлайне на UA-Футбол здесь.

Заметим, что для "Вест Хэма" это первый после карантина официальный матч. На данный момент команда Ярмоленко занимает семнадцатое место в АПЛ и обходит "Борнмут", который находится в зоне вылета, лишь по дополнительным показателям.