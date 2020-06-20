Брайтон - Арсенал 2:1. На большее не способны

В черной полосе оказывается "Арсенал" после неудачи с "Брайтоном", второе подряд поражение и травма Лено (плюс к повреждениям Джака, Мари, Сократиса). Про возвращение в группу лидеров, наверное, можно забыть, хотя подопечных Артеты от зоны еврокубков отделяет четыре очка. При этом, "чайки" очень не удобный соперник для лондонцев - теперь серия без побед над "Брайтоном" составляет пять матчей, три из них проиграны.

В первом тайме гости все сделали для победы, создали ряд отменных моментов, но мяч упрямо не шел в ворота хозяев. Пепе, Ляказетт, Сака никак не могли переиграть Райана, да и защита "Брайтона" самоотверженно оборонялась, почти без ошибок. В начале второго тайма Пепе все же отметился точным ударом. Невероятно красивый получился гол обводящим ударом.

Вели в счете "канониры" не долго. После розыгрыша углового "чайки" доставили мяч во вратарскую, гости растерянно отбивались и Данк смог добить мяч в сетку. Много подобных мячей пропустил "Арсенал" прошлой осенью, затем провели работу над ошибками подопечные Артеты, в 2020-м началась у них серия без поражений, но после карантина снова повторяют старые банальные огрехи, из-за которых и теряют очки.

Наверное, ничья была бы справедливым итогом встречи, в конце "Арсенал" предпринял несколько попыток вырвать три очка, однако не более того. Подсели гости на последних минутах, а хозяева провели неожиданный выпад и забили решающий гол. Мопе после паса Конноли ворвался в штрафную и тонко пробил под самую штангу. "Чайки" выигрывают у удобного соперника и фактически гарантируют себе сохранение прописки в элите на следующий сезон.

Чемпионат Англии. 30-й тур

Стадион: Амекс (Брайтон)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал Лондон 2:1

Голы: Данк 75, Мопе 90+5 - Пепе 68

Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 21. Скелотто (Конноли 71), 33. Берн, 8. Биссума, 18. Муй (Марч 46), 24. Прёппер, 13. Гросс (Монтойя 71), 7. Мопе, 11. Троссар.

Арсенал: 1. Лено (Мартинес 40), 2. Беллерин, 16. Холдинг, 20. Мустафи, 31. Колашинац, 8. Себальос, 29. Гендузи, 87. Сака, 9. Ляказетт (Нкетиа 78), 14. Обамеянг, 19. Пепе.

Предупреждения: Берн 30, Муй 44 - Ляказетт 54