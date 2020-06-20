Автор победного гола в ворота Арсенала: Канонирам нужно быть поскромнее и меньше говорить

В матче 30-го тура АПЛ "Брайтон" сделал камбэк и обыграл "Арсенал" 2:1.

Победный гол в этой встрече забил форвард номинальных гостей Нил Мопе. Француз поразил ворота "канониров" на 95-й минуте поединка.

Сам 23-летний нападающий так прокомментировал победу над лондонским клубом.

"Игрокам "Арсенала" нужно быть поскромнее. Они много разговаривали в первом тайме, и во втором тайме, когда они вели в счете 1-0. Но в итоге они получили то, что заслужили", - заявил Нил Мопе.