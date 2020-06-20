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Автор победного гола в ворота Арсенала: Канониры должны научиться смирению и меньше говорить
Нил Мопе поделился мыслями после победы над "канонирами"
В матче 30-го тура АПЛ "Брайтон" сделал камбэк и обыграл "Арсенал" 2:1.
Победный гол в этой встрече забил форвард номинальных гостей Нил Мопе. Француз поразил ворота "канониров" на 95-й минуте поединка.
Сам 23-летний нападающий так прокомментировал победу над лондонским клубом.
"Игроки "Арсенала" должны иногда учиться смирению. Они много разговаривали в первом тайме, и во втором тайме, когда они вели в счете 1-0. Но в итоге они получили то, что заслужили", - заявил Нил Мопе.
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Источник:Get French Football News
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