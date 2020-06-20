Англия
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Уотфорд - Лестер 1:1. Видеообзор матча
Голы на 90-й и 93-й минутах решили исход встречи
Чемпионат Англии. 30-й тур
Стадион: Викаридж Роуд (Уотфорд)
Голы: Доусон 90+3 - Чилуэлл 90
Уотфорд: 26. Фостер, 4. Доусон, 11. Масина, 27. Кабаселе, 16. Дукуре, 19. Хьюз, 21. Кико, 23. Сарр, 29. Капу, 37. Перейра, 9. Дини.
Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 3. Чилуэлл, 4. Сеюнджю, 6. Эванс, 25. Ндиди, 8. Тилеманс, 11. Олбрайтон, 15. Барнс, 10. Мэддисон, 9. Варди.
Предупреждения: Тилеманс 40
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