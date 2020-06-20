Вест Хэм - Вулверхэмптон 0:2. Десять минут Ярмоленко не спасают молотобойцев

Нельзя сказать, что "Вест Хэм" хотел отсидеться в "окопах", но значительно более активными оказались "волки". В организации игры и даже в индивидуальных качествах футболистов гости превосходили хозяев, а еще морально-психологическое состояние у подопечных Нуну Санту лучше. "Вулвз" продолжает бороться за место в Лиге Чемпионов и воодушевлена команда этой борьбой. Можно сделать прогноз, что ниже шестого места, на котором "волки" находятся сейчас, они точно не опустятся.

А вот "молотобойцы" вполне способны в этом сезоне попрощаться с Премьер-лигой. Не видно коллектива у "Вест Хэма", нет подстраховки, каждый играет сам за себя, пока невозможно сказать, как Мойес изменил эту команду. Закрываться в обороне - может в этом тренер видит рецепт спасения.

За всю игру у хозяев было не больше трех опасных моментов, в основном после дальних ударов, когда Антонио или Андерсон брали игру на себя. А вот "Вулверхэмптон" систематически истощал оборону соперника, до перерыва не так явно, зато добавил во втором тайме. Проход с фланга свежего Траоре стал сюрпризом для лондонцев, как и его пас. Хименес блестяще замкнул навес на дальней штанге - 1:0.

Второй мяч окончательно похоронил надежды "Вест Хэма". Снова навес с правого края, Доэрти нашел в штрафной Нету, который классно поймал мяч и "положил" его под перекладину. Ярмоленко вышел на поле как раз перед этим вторым мячом, хотя винить его не приходится. Сложно войти в такую игру. Андрей коснулся мяча не более десятка раз, все в рядовых моментах, ни в одной по-настоящему опасной атаке не успел поучаствовать.

Общее впечатление от игры хозяев негативное, не видно за счет чего "Вест Хэм" может набирать очки. А ведь следующие оппоненты не менее сложные, из группы лидеров - "Тоттенхэм" и "Челси".

Чемпионат Англии. 30-й тур

Стадион: Олимпийский стадион (Лондон)

Вест Хэм - Вулверхэмптон 0:2

Голы: Хименес 73, Педру Нету 86

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 23. Диоп, 8. Фелипе Андерсон (Лансини 67), 16. Нобл, 18. Форнальс (Ярмоленко 81), 28. Соучек, 30. Антонио, 41. Райс, 17. Боуэн, 52. Нгакиа (Фредерикс 81).

Вулверхэмптон: 11. Патрисиу Руй, 2. Доэрти, 15. Боли, 16. Коуди, 19. Хонни (Винагре 90), 32. Дендокер (Педру Нету 64), 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 18. Жота (Траоре 64), 9. Хименес.

Предупреждения: Антонио 62 - Моутинью 57