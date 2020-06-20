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Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал Лондон 2:1. Видеообзор матча

Англия
(1 голосов)

"Канониры" упустили ничью на 95-й минуте

Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал Лондон 2:1. Видеообзор матча
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Чемпионат Англии. 30-й тур
Стадион: Амекс (Брайтон)
Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал Лондон 2:1

Голы: Данк 75, Мопе 90+5 - Пепе 68

Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 21. Скелотто (Конноли 71), 33. Берн, 8. Биссума, 18. Муй (Марч 46), 24. Прёппер, 13. Гросс (Монтойя 71), 7. Мопе, 11. Троссар.

Арсенал: 1. Лено (Мартинес 40), 2. Беллерин, 16. Холдинг, 20. Мустафи, 31. Колашинац, 8. Себальос, 29. Гендузи, 87. Сака, 9. Ляказетт (Нкетиа 78), 14. Обамеянг, 19. Пепе.

Предупреждения: Берн 30, Муй 44 - Ляказетт 54

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В статье: Арсенал (Лондон) АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион
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